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Политика

Посольство США в Санкт-Петербурге может прекратить свою работу

Министерство иностранных дел России предложило закрыть американское диппредставительство в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на закрытие генконсульства РФ в Сиэтле. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в дипломатических кругах, соответствующее предложение будет направлено президенту РФ Владимиру Путину, который примет окончательное решение.

«Правильнее всего было бы закрыть консульство в Петербурге. Естественно, рассматриваются варианты и в Екатеринбурге, и во Владивостоке, но питерское консульство с точки зрения статуса для американцев важнее. Мы внесем свои предложения, но последнее слово остается за президентом — возможны корректировки», — сообщил один из собеседников издания на Смоленской площади.

По словам пресс-секретаря американского посольства в РФ Марии Олсон, американская сторона «оставляет за собой право отреагировать на любые меры России».

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