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Общество

Роспотребнадзор предостерегает от покупок домашних тортов через соцсети

Роспотребнадзор предостерегает от приобретения через Интернет и социальные сети домашних кондитерских изделий собственного изготовления у физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.

Как сообщается на сайте ведомства, указанными физическими лицами в Роспотребнадзор не подается предусмотренное Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности, в связи с чем, контрольно-надзорные мероприятия в отношении них не проводятся.

Отмечается, что кондитерские изделия непромышленного изготовления, а также процессы их производства, хранения, перевозки и реализации не проходят в установленном порядке оценку (подтверждение) соответствия обязательным требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности пищевых продуктов, в связи с чем, имеются высокие санитарно-эпидемиологические риски при производстве и реализации указанной продукции.

Кондитерские изделия, в первую очередь скоропортящиеся с содержанием крема (торты, пирожные), являются одними из наиболее опасных продуктов питания, могут быть причиной возникновения различных инфекционных заболеваний, передающихся пищевым путем (дизентерия, сальмонеллез, гепатит А, ротовирусная инфекция, стафилококковая инфекция и другие).

Кроме того, продукция непромышленного изготовления не содержит необходимой для потребителя информации о составе продукта, что может стать причиной возникновения аллергических реакций, а также сведений о дате изготовления, условиях хранения, сроке годности, пищевой ценности и т.д.

Чаще всего данные кондитерские изделия приобретаются родителями для проведения детских праздников и предназначаются для употребления детьми, у которых острые кишечные инфекции протекают значительно тяжелее, чем у взрослых.

Роспотребнадзор обращает внимание на то, что обеспечить соблюдение обязательных санитарных требований при производстве кондитерских изделий в домашних условиях непросто, и риски для потребителя значительно возрастают.

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