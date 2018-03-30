Псковички и великолучане стали победителями соревнований по баскетболу Х областной Спартакиады учащихся
27 марта в Пскове завершились финальные соревнования Х областной Спартакиады учащихся по баскетболу среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, первое место среди девушек заняла команда Пскова, среди юношей – команда Великих Лук.
Всего в соревнованиях приняли участие 8 команд: 4 команды юношей и 4 команды девушек.
Вторые места завоевали юноши из Пскова и девушки из Великих Лук, третье – гдовские спортсмены и островские спортсменки. Женская команда из Порховского и мужская из Невельского стали четвертыми.