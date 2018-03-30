0
09:56
Боксер Артур Акавов предложил псковичам выбрать новый трек для его выходов на ринг
16:02
Новую лодку получат псковские гребцы
14:35
Футболисты псковской команды «Стрела» будут подавать мячи в финале ЧМ-2018
13:06
Пострадавший в ДТП на тренировочных сборах в Псковской области гонщик Алексей Лукьянюк стал первым в ралли на Азорских островах
21:29
Артур Акавов выиграл бой у венесуэльца Жана Карлоса Прада
21:30
Сборная России по футболу проиграла Бразилии
16:36
Начался прием заявок на первый в этом году псковский этап Кубка России по ралли
Еще новости
Спорт

Псковички и великолучане стали победителями соревнований по баскетболу Х областной Спартакиады учащихся

27 марта в Пскове завершились финальные соревнования Х областной Спартакиады учащихся по баскетболу среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, первое место среди девушек заняла команда Пскова, среди юношей – команда Великих Лук.

Всего в соревнованиях приняли участие 8 команд: 4 команды юношей и 4 команды девушек.

Вторые места завоевали юноши из Пскова и девушки из Великих Лук, третье – гдовские спортсмены и островские спортсменки. Женская команда из Порховского и мужская из Невельского стали четвертыми.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Боксер Артур Акавов предложил псковичам выбрать новый трек для его выходов на ринг
30 марта 2018
Боксер Артур Акавов предложил псковичам выбрать новый трек для его выходов на ринг
Новую лодку получат псковские гребцы
29 марта 2018
Новую лодку получат псковские гребцы 1
Футболисты псковской команды «Стрела» будут подавать мячи в финале ЧМ-2018
26 марта 2018
Футболисты псковской команды «Стрела» будут подавать мячи в финале ЧМ-2018
Пострадавший в ДТП на тренировочных сборах в Псковской области гонщик Алексей Лукьянюк стал первым в ралли на Азорских островах
25 марта 2018
Пострадавший в ДТП на тренировочных сборах в Псковской области гонщик Алексей Лукьянюк стал первым в ралли на Азорских островах 1
Артур Акавов выиграл бой у венесуэльца Жана Карлоса Прада
24 марта 2018
Артур Акавов выиграл бой у венесуэльца Жана Карлоса Прада 2
Сборная России по футболу проиграла Бразилии
23 марта 2018
Сборная России по футболу проиграла Бразилии
Начался прием заявок на первый в этом году псковский этап Кубка России по ралли
23 марта 2018
Начался прием заявок на первый в этом году псковский этап Кубка России по ралли
Объявлен набор в команду измерителей Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
22 марта 2018
Объявлен набор в команду измерителей Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Идет загрузка...