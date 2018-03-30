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Политика

Новый договор о дружбе с Россией предлагает заключить МИД Украины

Новый договор о дружбе с Россией предлагает заключить замглавы украинского МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между странами… Любые отношения с Россией должны уже строиться на совсем иных основаниях и выходить из совсем иных реалий, чем это было в 1990-х», — заявила Елена Зеркаль.

Украинский МИД подготовил предложение по денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Также подготовлен план выхода из структур СНГ.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной подписан в 1997 году. Документ закрепляет стратегическое партнерство сторон «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления». Срок действия документа составляет десять лет с последующей автоматической пролонгацией в случае отсутствия у сторон претензий.

 

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