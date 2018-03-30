На месте сгоревшего торгового центра в Кемерово предлагают посадить рощу

09:32, 29 марта 2018, ПАИ

Жители Кемеровской области предлагают посадить рощу на месте торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, пожар в котором унес жизни 64 человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление председателя областного совета народных депутатов Алексея Синицына.



«Предложения [о мемориале на месте торгового центра] поступают на сайт. Основным пока является предложение о создании там рощи, оно пока лидирует. Но, конечно, главное решение будет за близкими и родными», - пояснил Алексей Синицын на сессии облсовета.

Издание отмечает, что накануне первый вице-губернатор региона Владимир Чернов сообщил журналистам, что власти Кемеровской области поддерживают инициативу родственников погибших при пожаре о создании памятного мемориала на месте сгоревшего здания. Он добавил, что решение примут на основе общественного мнения и, в первую очередь, родственников погибших.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово начался днём 25 марта. В результате пожара торгово-развлекательного комплекса погибли 64 человек, в том числе 41 ребенок.