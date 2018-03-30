3
13:17
Михаил Ведерников поблагодарил облизбирком и председателей ТИК за организацию выборов президента России
13:12
Дополнительные поступления в бюджет положительно скажутся на социально-экономическом положении в Псковской области — Виктор Остренко
12:16
500 книг получила Псковская областная библиотека в дар от Российского книжного союза
11:50
Врио губернатора инициировал учреждение медали «За заслуги перед Псковской областью»
11:45
Михаил Ведерников: Переносить вопрос выбора гимна и флага Псковской области больше невозможно
11:33
Автоэкспедиция #ЧЕРИТУР: Путешествие № 2, на «Линию Сталина»
10:41
Проверки пожарной безопасности проходят в двух торговых центрах Пскова
Еще новости
Общество

Российские мужчины ценят в женщинах хозяйственность, женщины - умение зарабатывать

Большая часть российских женщин считает, что настоящий мужчина должен быть умным и хорошо зарабатывать. Мужчины ценят в женщинах, прежде всего, хозяйственность, следует из результатов всероссийского опроса «Левада-центра». Об этом пишет газета «Известия».

Про мужской ум упомянули 51% женщин, которые приняли участие в социологическом исследовании (можно было выбрать несколько вариантов ответа). На втором и третьем месте по популярности умение зарабатывать (42%) и порядочность (37%). Сексапильность мужчины для россиянок практически не важна (1%), как, впрочем, и внешность избранника (5%).

46% мужчин главным женским качеством считают хозяйственность, 32% - заботливость, 31% - хорошую внешность, 25% респондентов ценят в представительницах противоположного пола ум. Умение зарабатывать оказалось на последнем месте: только 4% опрошенных считают это важным качеством женщины.

Порядочность, как и в 1993 году, сейчас находится на третьем месте среди самых ценных мужских качеств. 25 лет назад ее считали важным качеством 57% респонденток, а сейчас — только 37%. Та же тенденция наблюдается и относительно женской порядочности. Доля мужчин, отметивших ее как самое ценное качество, снизилась с 37% до 25%.

Версия для печати
Комментарии: 3 Обсудить >>>

Михаил Ведерников поблагодарил облизбирком и председателей ТИК за организацию выборов президента России
30 марта 2018
Михаил Ведерников поблагодарил облизбирком и председателей ТИК за организацию выборов президента России
Дополнительные поступления в бюджет положительно скажутся на социально-экономическом положении в Псковской области — Виктор Остренко
30 марта 2018
Дополнительные поступления в бюджет положительно скажутся на социально-экономическом положении в Псковской области — Виктор Остренко
500 книг получила Псковская областная библиотека в дар от Российского книжного союза
30 марта 2018
500 книг получила Псковская областная библиотека в дар от Российского книжного союза
Врио губернатора инициировал учреждение медали «За заслуги перед Псковской областью»
30 марта 2018
Врио губернатора инициировал учреждение медали «За заслуги перед Псковской областью» 1
Михаил Ведерников: Переносить вопрос выбора гимна и флага Псковской области больше невозможно
30 марта 2018
Михаил Ведерников: Переносить вопрос выбора гимна и флага Псковской области больше невозможно 1
Проверки пожарной безопасности проходят в двух торговых центрах Пскова
30 марта 2018
Проверки пожарной безопасности проходят в двух торговых центрах Пскова
Госдума проверит наличие решеток на первых этажах школ
29 марта 2018
Госдума проверит наличие решеток на первых этажах школ
Очередное заседание Великолукской городской Думы началось с минуты молчания
29 марта 2018
Очередное заседание Великолукской городской Думы началось с минуты молчания

Идет загрузка...