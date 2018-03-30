Российские мужчины ценят в женщинах хозяйственность, женщины - умение зарабатывать

09:52, 29 марта 2018, ПАИ

Большая часть российских женщин считает, что настоящий мужчина должен быть умным и хорошо зарабатывать. Мужчины ценят в женщинах, прежде всего, хозяйственность, следует из результатов всероссийского опроса «Левада-центра». Об этом пишет газета «Известия».

Про мужской ум упомянули 51% женщин, которые приняли участие в социологическом исследовании (можно было выбрать несколько вариантов ответа). На втором и третьем месте по популярности умение зарабатывать (42%) и порядочность (37%). Сексапильность мужчины для россиянок практически не важна (1%), как, впрочем, и внешность избранника (5%).

46% мужчин главным женским качеством считают хозяйственность, 32% - заботливость, 31% - хорошую внешность, 25% респондентов ценят в представительницах противоположного пола ум. Умение зарабатывать оказалось на последнем месте: только 4% опрошенных считают это важным качеством женщины.

Порядочность, как и в 1993 году, сейчас находится на третьем месте среди самых ценных мужских качеств. 25 лет назад ее считали важным качеством 57% респонденток, а сейчас — только 37%. Та же тенденция наблюдается и относительно женской порядочности. Доля мужчин, отметивших ее как самое ценное качество, снизилась с 37% до 25%.