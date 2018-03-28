Водитель Lada Granta попал в больницу после столкновения с фурой на дороге Опочка - Дубровка

09:44, 29 марта 2018, ПАИ

28 марта в 14:00 на 52-м километре дороги Опочка – Дубровка в Себежском районе Lada Granta на перекрестке не уступил дорогу грузовику DAF, пользующемуся преимуществом, и столкнулся с ним. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 25-летний водитель Lada Granta с травмами доставлен в себежскую больницу.

В этот же день в 15:00 в Пскове на улице Коммунальной ВАЗ-2109 на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу Nissan Pathfinder, ехавшему прямо. В ДТП пострадал 22-летний водитель ВАЗа, госпитализация не потребовалась.

В 17:10 на 457-м километре трассы М-9 в Великолукском районе Honda Accord при повороте налево с главной на второстепенную дорогу столкнулся со встречным BMW-530, который ехал по главной. В аварии получили незначительные травмы 33-летняя пассажирка BMW, а также 22-летний водитель Honda.