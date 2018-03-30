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Общество

12 раз выезжали на ДТП сотрудники псковского МЧС за минувшую неделю

С 22 по 28 марта пожарные и спасательные подразделения Псковской области 12 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых пострадало 29 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За указанный период был деблокирован один пострадавший. Доврачебная и иная помощь травмированным гражданам не оказывалась. Одному травмированным гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавший был передан медицинским работникам. Один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства, ликвидация вторичных факторов производилась.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

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