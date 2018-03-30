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Общество

Пенсионный фонд подвел итоги переходной кампании 2017 года

Пенсионный фонд России (ПФР) подвел итоги переходной кампании 2017 года по переводу гражданами своих пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании (УК). Как сообщили Псковскому агентству в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области, всего в ходе переходной кампании 2017 года ПФР принял к рассмотрению 6,3 млн заявлений граждан о выборе НПФ или УК. Положительные решения приняты по 4,9 млн заявлений, что составляет 77,8 % от принятых к рассмотрению заявлений.

При этом 2,85 млн человек перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ (58,2%), 1,96 млн человек перешли из одного НПФ в другой НПФ (40,1%), 76,7 тыс. человек вернулись из НПФ в ПФР (1,6%),  4,9 тыс. человек изменили выбор управляющей компании (0,1%).

Пенсионный фонд принимал заявления как о досрочном переходе (по итогам года), так и «пятилетнем» переходе.

В пресс-службе напомнили, что если переход из фонда в фонд осуществляется чаще раза в пять лет, гражданин теряет инвестиционный доход с момента предыдущего перехода. Так, досрочные заявления, по которым пенсионные накопления подлежат передаче в 2018 году, составили 4,89 млн заявлений, что составляет 99,8% от общего количества удовлетворенных заявлений, в том числе 2,6 млн заявлений из ПФР в НПФ (58,3%), 1,96 млн заявлений из НПФ в другой НПФ (40,2%) и 76 тыс. заявлений из НПФ в ПФР (1,5%).

Отмечается, что по 0,26 млн заявлений граждан (заявления о «пятилетнем» переходе) еще не наступил срок рассмотрения. Срок рассмотрения Пенсионным фондом этих заявлений в соответствии с действующим законодательством наступает в 2022 году.

По результатам кампании 2017 года отказы были вынесены по 1,42 млн заявлений. Основные причины отказов следующими: наличие заявления с более поздней датой – 0,53 млн (37,1% от общего количества отказов), гражданин подал заявление в ПФР, но уведомление НПФ о вновь заключенном договоре ОПС с этим гражданином в ПФР не поступало, то есть  заявление в ПФР не подкреплено договором с НПФ – 0,35 млн (24,6 % от общего количества отказов), гражданин подал неверный тип заявления – 0,23 млн (16,3 % от общего количества отказов), гражданин подал заявление в пользу текущего страховщика – 0,11 млн (7,5 % от общего количества отказов) и гражданин подал заявление с нарушением установленного порядка подачи (в один день поступило несколько заявлений) – 0,02 млн (1,2 % от общего количества отказов).

Пенсионный фонд осуществит передачу средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании в соответствии с выбором граждан в установленные законом сроки - до 31 марта текущего года.

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