Последний из могикан

09:54, 29 марта 2018, ПАИ

7 апреля на телеканале «Россия 1» (с повтором на телеканале «Россия 24») выйдет документальный фильм «Без острова мне никак». Он представляет собой рассказ про один день из жизни потомственного промыслового рыбака, постоянного жителя расположенного в Псковском озере острова Белов Алексея Тимохина. О создании фильма корреспонденту Псковского агентства информации рассказал его автор, журналист ГТРК «Псков» Кирилл Михайлов.

Любящий и любимый

Рыбак всю свою жизнь живет «вне цивилизации», как все его предки, и зарабатывает на жизнь ловом рыбы: это его единственный источник дохода. Алексей Тимохин - один из последних представителей уникальной и аутентичной культуры островных жителей, веками живших в акватории Псковско-Чудского водоема. Он – настоящий кладезь историй из жизни нескольких поколений островитян, свидетель расцвета острова и его нынешнего заката. Человек, который не любит скоплений людей, городскую суету. При этом сохраняет на удивление светлый ум, обладает широким кругозором, в нем чувствуется внутренний стержень. И как он сам о себе говорит: «человек любящий и любимый».

О возникновении идеи для фильма

У меня в голове уже давно сидела мысль, о том, что в таком особенном месте, отрезанном от цивилизации, должны жить необычные люди. Я давно хотел снять программу об оставшихся островитянах-рыбаках. Изучить их быт, по возможности – культуру. У режиссера Дмитрия Васюкова, автора знаменитой документалки «Счастливые Люди. Год в тайге», есть продолжение, фильм о беломорских поморах. Один из героев фильма в интервью рассказывает, что они – потомки псковских и новгородских кривичей, желавших жить вольно, вдали от власти. И жить водой. Еще тогда я задумался: другая ветвь тех самых «кривичей», пожелавших остаться на Псковщине, могла «жить морем» только в акватории Псковско-Чудского водоема. Мои поиски были недолгими. Изучив архивы ГТРК «Псков», я нашел старые съемки островитян, на которых, например, обнаружил промысловые лодки-карбосы: точь-в-точь такие же, какие показаны в фильме «Счастливые люди. Поморы». Алексей Тимохин рассказал, что сам никогда не строил таких лодок, но много раз видел, как их изготавливали, он помнит этапы технологического процесса.

Съёмки

Нам очень повезло, когда Алексей Тимохин откликнулся на предложение поучаствовать в съемках. Они были запланированы в течение трех ноябрьских дней: мы с двумя операторами ходили за героем, как цыплята за курицей, стараясь запечатлеть каждый его шаг. Для оператора-постановщика Дениса Алексеева эта съемка была и вовсе особенной. Выяснилось, что его прадед – тоже из этих мест. Поэтому Талабские острова для Дениса место особенное, родное. Правда, постоянное присутствие двух объективов героя быстро утомило, и его можно понять. Человеку, живущему тихой и размеренной жизнью в единении с природой, целиком зависящему от нее, такое вынимание непривычно и дается непросто.

Второй съемочный день у нас практически сорвался: рыбак ночью перетопил печку и немного угорел. Он весь день плохо себя чувствовал и не мог сниматься. Масла в огонь подлил крайне несвоевременный выход фильма «Псковская Венеция» из цикла «Неизвестная Россия». Фильм появился в интернете как раз во время наших съемок, и в нем тоже был задействован наш герой. Вечером, когда стемнело, мы смотрели работу наших коллег все вместе с Алексеем и его женой Мариной.

Зарытая рыба

В фильме один из рыбаков рассказывал историю о том, что в советские времена случались такие большие уловы, что рыбы было с избытком и приемные пункты не справлялись. И рыбаки вынуждены были остатки улова закапывать в огород, использовать как удобрение. В результате монтажа у коллег эта история сильно укоротилась, конечно, без злого умысла со стороны журналистов. Но сразу после выхода фильма телефон у нашего героя просто разрывался. Ему звонили и из местной администрации и из рыбохраны, расспрашивая: «Куда они закапывают рыбу?!» А наша съемочная группа вынужденно стала свидетелем этой сцены.

Кульминацией стала фраза Алексея Тимохина, сказанная по телефону, но глядя прямо нам в глаза, о том, что с телевизионщиками он больше никогда дел иметь не будет. Мы тогда думали, что вся идея провалилась. Но, нужно отдать должное нашему герою. Процесс съемок ему совершенно не доставлял удовольствие, сниматься он больше не хотел. Но в третий съемочный день он отработал за два: провел нас в родительский дом, мы сходили с ним на местное кладбище, где покоятся его многочисленные родственники. И он был искренен и откровенен. Рыбак сделал все, чтобы наш фильм вышел в эфир. И сделал только потому, что пообещал нам. Для меня это был очень показательный поступок.

Музыка острова

Сильное впечатление оставляет и сам остров. Белов сильно отличается от соседнего острова Залита. В первую очередь тем, что находится еще глубже в озере и там осталось совсем мало людей. На нем действительно чувствуется атмосфера затерянного уголка, тихого и забытого. Мы много гуляли по местному лесу. Алексей Тимохин рассказывал о жизни и быте. Говорил, что эти заповедные места сильно страдают от приезжих, туристов и паломников, которые привозят с собой горы мусора, зимой ездят по охраняемой территории на квадроциклах. Поведал он и о такой категории паломников (Тимохин – крестник старца Николая Гурьянова), которые в память о пребывании на островах готовы растащить их по кусочкам, на сувениры. Правда, поправился: не все такие.

Из этой короткой экспедиции на Талабские острова мы смонтировали небольшой 30-минутный фильм. Очень простой и понятный зрителю. В архивах нашей телекомпании я отыскал островную фольклорную песню, которую исполняет местная жительница. Песня очень красивая, а главное, она аутентичная, написанная людьми об этих краях, о Псково-Чудском озере. Эту песню я передал псковскому композитору Александру Бояркову. Он играет в одной из самых известных Псковских музыкальных групп: Drift. Александр взял наш фильм и по мотивам этой народной песни написал музыку, озвучил самые атмосферные сцены.

6 апреля, за день до выхода фильма в эфир, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоится предпоказ фильма. После презентации все желающие смогут задать авторам вопросы, а затем зрителей ждет специальный концерт группы Drift.