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Общество

Житель Бежаницкого района отправился под суд за кражу туй и переделку оружия

Осуждён житель Бежаницкого района, обвиняемый в совершении трёх преступлений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе бежаницкой прокуратуры.

В сентябре 2017 года с территории дачного дома, расположенного в одной из деревень Бежаницкого района, мужчина похитил кустарники туи и можжевельника, в результате чего потерпевшему причинен ущерб на общую сумму 4000 рублей. Он же совершил незаконную переделку огнестрельного оружия, которое он незаконно хранил на чердаке своего дома.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы, но учитывая, что он ранее не судим, в полном объеме признал вину в совершении преступлений, добровольно возместил потерпевшей стороне ущерб, на основании части 1 статьи 73 УК РФ определил осужденному условное наказание с испытательным сроком 2 года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление.

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