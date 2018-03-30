Профилактику подростковых суицидов обсудили на Общественном совете при псковском УМВД
В УМВД России по городу Пскову состоялось очередное заседание Общественного совета. На нем подведены итоги проделанной работы и намечен план мероприятий на предстоящий период. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в частности, речь на заседании шла о профилактике подростковых суицидов.
Начальник подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пскову Ирина Зорина и начальник отдела полиции № 1 Елена Петрова рассказали о различных сайтах и контенте в Интернете, призывающих подростков к суицидальным действиям и противоправным деяниям, а также о компьютерных играх негативного содержания.
Кроме того, в начале встречи наиболее активным членам совета были вручены благодарственные письма. Затем перед собравшимися выступил начальник УМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин. Он проинформировал участников диалога о складывающейся в областном центре криминогенной ситуации, с учетом которой предстоит строить дальнейшую деятельность совета.
В итоге заседания было принято решение совместно с общественниками целенаправленно осуществлять комплекс профилактических мероприятий среди несовершеннолетних и их родителей.