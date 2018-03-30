Чипировать мигрантов предложил депутат Госдумы РФ

10:48, 29 марта 2018, ПАИ

Депутат Государственной Думы РФ от Свердловской области Максим Иванов («Единая Россия») предложил чипировать трудовых мигрантов с помощью специальных браслетов. Об этом парламентарий написал на своей официальной странице в Facebook.

«На комитете Госдумы по развитию гражданского общества предложил ввести для трудовых мигрантов обязательную практику ношения браслета с чипом, содержащим информацию о сроках прибытия, принимающей стороне, а также иные необходимые данные. Это повысит эффективность контроля в этой сфере», - заявил Максим Иванов.

Он отметил, что по официальной статистике только в 2017 году МВД России выявило более 136 тысяч нарушений в сфере трудовой миграции.