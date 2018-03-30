Спирта на 178 тысяч рублей закупает Псковская городская больница

10:32, 29 марта 2018, ПАИ

Псковская городская больница разместила на сайте госзакупок заказ на поставку спирта (этанола) на 248 тысяч 800 рублей. Как следует из информации на сайте, победителем электронного аукциона стало публичное акционерное общество «Брынцалов-А», которое готово реализовать спирт за 178 тысяч 402 рубля.

В частности, компания поставит 640 литров 70-процентного спиртового раствора для наружного применения и 700 литров 95-процентного раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм.