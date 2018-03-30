Аварийно-спасательная служба отправилась на ледовую разведку на акватории Великой, Псковского и Чудского озёр

10:37, 29 марта 2018, ПАИ

29 марта в целях мониторинга ситуации на водоёмах специалисты Аварийно-спасательной службы Псковской области проводят ледовую разведку на акваториях реки Великой, Псковского и Чудского озёр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В настоящее время на водоёмах Псковской области начинается период таяния ледяного покрова. Структура льда, его толщина, прочность во многом зависят от температуры воздуха, продолжительности морозов, состава воды, скорости течения, отметили в МЧС.