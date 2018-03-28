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За нападение на полицейского 25-летний опочанин предстанет перед судом

25-летний житель Опочецкого района предстанет перед судом за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что в августе 2017 года в вечернее время сотрудник МО МВД России «Опочецкий» доставил в здание полиции мужчину за совершение 4 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Во время составления протокола сотрудник полиции разъяснил обвиняемому, что за совершенное им правонарушение предусмотрен административный арест, поэтому он будет задержан. Обвиняемый, чтобы воспрепятствовать законным действиям стража порядка, ударил его ладонью по лицу, после чего схватил рукой за шею и начал её сдавливать, пытаясь повалить полицейского на пол.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).  Оно направлено в Опочецкий районный суд для рассмотрения по существу. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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