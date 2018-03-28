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Пьяный опочанин едва не убил пассажирку своего автомобиля

44-летний житель Опочецкого района признан виновным в нарушении Правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем тяжкий вред здоровью для другого человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

6 июля 2017 года около 14:00 подсудимый, находясь в опьянении, управлял своим «Ауди 80». В салоне машины находилась пассажир, которая была не пристегнута. Мужчина двигался по трассе за автомобилем «Вольво». Через некоторое время подсудимый с превышением скорости, не выдержав дистанцию до соседнего автомобиля, совершил наезд на заднюю часть его полуприцепа.

В результате ДТП пассажирка получила тяжкие телесные повреждения.

Учитывая, что обвиняемый ранее не судим, воспитывает малолетнего ребенка, ему назначено наказание в виде 1,5 лет условно с испытательным сроком на два года с применением дополнительного наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на 2,5 года.

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