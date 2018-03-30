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Общество

За долги по алиментам жительница Опочецкого района может отправиться в тюрьму

Жительница Опочецкого района может отправиться в тюрьму за долги по алиментам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры района.

На основании решения мирового судьи судебного участка Красногородского района от 2016 года, 29-летняя жительница Опочецкого района обязана была перечислять алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Выплаты женщина не производила и 18 августа 2017 года по решению опочецкого районного суда ее привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ и назначили наказание в виде 40 часов исправительных работ. Женщина после этого также не выплачивала алименты и за период 29 августа по 26 ноября 2017 года у нее накопилась задолженность в размере более 26 тыс. рублей, а суммарная составляла более 62 тыс. рублей.

21 марта текущего года прокурор Опочецкого района утвердил обвинительный акт в отношении должницы, которая обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей).

23 марта уголовное дело направили мировому судье судебного участка №11 Опочецкого района для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.                                  

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