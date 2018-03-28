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240 часов обязательных работ за езду в пьяном виде получил житель Красногородского района

240 часов обязательных работ получил житель Красногородского района, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной прокуратуры, 15 января в Опочке житель Красногородского района был задержан на улице Коммунальной за езду в пьяном виде. Ранее обвиняемый по постановлению мирового судьи судебного участка №24 Псковского района уже подвергался административному наказанию за совершение административного правонарушения по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.

С учетом позиции государственного обвинителя, обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.

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