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Общество

Суд обязал обеспечить жильём сироту из Красногородского района

Прокуратура Красногородского района провела проверку по обращению сироты, которая пожаловалась на то, что ей отказались предоставить жилье, мотивировав это тем, что девушке уже исполнилось 23 года.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, во время проверки удалось установить, что заявитель не могла реализовать свое право на жилье в связи с тем, что органы местного самоуправления принимали незаконные решения, поэтому фактически она получила свое право только после  исполнения 23 лет.

При рассмотрении этого искового заявления в Псковском горсуде прокурор района заявил свидетеля, который пояснил, что девушка обращалась в письменным виде в органы местного самоуправления с просьбой обеспечить ее жилым помещением. Уполномоченные должностные лица до исполнения девушке 23 лет знали о данной проблеме, но не приняли конкретных действий по реализации ее прав.

Псковский городской суд принял решение об удовлетворении исковых заявлений прокурора района в полном объёме.

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