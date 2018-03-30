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Общество

Выплатить зарплату сотруднику за внеурочную работу обязала прокуратура красногородское предприятие

В Красногородском районе прокуратура обязала местное предприятие выплатить зарплату сотруднику за внеурочную работу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Красногородского района.

В ходе надзорных мероприятий в Красногородском районном многоотраслевом предприятии жилищно-коммунального хозяйства был выявлен ряд нарушений трудового законодательства, в том числе установлен факт возложения дополнительных, то есть за рамками трудового договора, обязанностей на работника без дополнительной оплаты. В прокуратуре отметили, что статья 60.2 Трудового кодекса указывает, что работнику может быть поручено выполнение дополнительной работы за дополнительную оплату, размер которой устанавливается по соглашению сторон.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла представление. Выявленные нарушения были устранены, по согласованию с работником ему произведена доплата за всю выполненную работу. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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