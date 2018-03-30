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Общество

Работникам красногородского хлебокомбината проиндексировали зарплату после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Красногородского района проверила исполнение требований трудового законодательства в ООО «Красногородский хлебокомбинат». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что в нарушении статей 134, 309.2 ТК РФ в ООО «Красногородский хлебокомбинат» отсутствовал локальный акт, предусматривающий индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Кроме того, работодатель фактически не производил индексацию зарплаты работникам.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства в адрес директора ООО «Красногородский хлебокомбинат» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. На данном предприятии принят локальный акт об индексации заработной платы работников. Первая заработная плата, с учетом индексации, должна выплачиваться с 1 января 2019.

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