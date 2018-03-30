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Общество

Надежда Рагозина: Пациент с температурой 37 может и сам дойти до поликлиники, не вызывая Скорую помощь

Пациент с температурой 37 может и сам дойти до поликлиники, уверена заместитель председателя регионального Госкомитета по здравоохранению и фармации Надежда Рагозина. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом она заявила на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

По словам Надежды Рагозиной, в связи с ростом респираторных заболеваний повышается нагрузка на поликлинику и Скорую помощь. «Во многих случаях длительность сроков ожидания Скорой и поликлинической помощи связано с избыточными обращениями. Скорая собирает пьяных по канавам и тем временем она едет к пациенту с температурой 37,1. Почему бы им сами не сходить в поликлинику?», - сказала она.

Надежда Рогозина признала, что очередь в поликлиниках сейчас существует. «Но ни один пациент не покинул поликлинику, не дождавшись помощи врача», - подчеркнула она и добавила, что пациентам, конечно, удобнее вызвать врача на дом.

При этом тем, кто вызывает медика с утра, и ждет его целый день, в итоге кажется, что про них забыли, но это не так, заверила Надежда Рагозина.

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