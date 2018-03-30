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Общество

Выставка кукол экс-художника псковского драмтеатра откроется 2 апреля в галерее «Цех»

2 апреля в Пскове в галерее «Цех» откроется персональная выставка театрального и кукольного художника Марии Воробьевой «КуклоМания». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, в экспозиции будут представлены авторские куклы, театральные эскизы, живописные барельефы.

В начале 2000-х Мария Воробьева была главным художником Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина. Авторскими куклами занимается с 1990 года. Она неоднократно выставлялась со своими работами в России и за рубежом. Мария Воробьева - один из организаторов «Псковского кукольного дома» - объединения художников и мастеров-кукольников. Проводит мастер-классы, в том числе и онлайн - на широкую аудиторию.

Куклы Марии Воробьевой находятся в частных коллекциях в России и в других странах - Германии, Франции, Голландии, США.

Выставка будет работать со 2 по 10 апреля с 13:00 до 19:00. Вход свободный.

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