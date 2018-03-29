0
12:22
На время реставрации здания Поганкиных палат часть музейных фондов перевезут в другие здания
09:54
Последний из могикан
13:42
«Ледовое побоище 2018» пройдёт в Гдовском районе с 20 по 22 апреля
18:01
Создатель Пушкинского театрального фестиваля в Пскове получит премию президента
09:50
Водораздел
23:47
Коктейль с егермейстером
12:04
Фото и видео съемку «Love Story» разыграют на выставке «Свадьба EXPO» Wedding Group
Еще новости
Культура

20-22 апреля в Пскове пройдёт 44-й Фестиваль русской музыки

С 20 по 22 апреля в Пскове состоится 44-й Фестивале русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Более 40 лет назад идея проведения фестиваля получила поддержку многих культурных деятелей страны и Псковской области. Особое влияние на формирование духа фестиваля оказали народные артисты СССР Ирина Архипова и Евгений Нестеренко. С момента создания и по наши дни на фестивале прозвучало более тысячи музыкальных произведений великих русских композиторов. 44 фестиваль продолжает развивать многолетние традиции и привносит нотку современности», - отметили в пресс-службе.

Откроет фестиваль сюита С. С. Прокофьева – старинная история любви Ромео и Джульетты. Тему борьбы с судьбой продолжит четвертая симфония П. И. Чайковского - первое драматическое произведение в русской симфонии. Концерт под управлением дирижера Николая Хондзинского исполнит симфонический оркестр Псковской областной филармонии.

Сказочный колорит второго дня фестиваля создаст оркестр Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова под управлением Алексея Васильева. Одна из наиболее ярких «восточных» партитур Н. А. Римского-Корсакова, «Шехеразада», погрузит зрителя в атмосферу звучания восточной музыки. Во втором отделении прозвучит сюита М. П. Мусоргского «Картинки с выставки».

Завершит фестиваль концерт латвийской группы DAGAMBA «Прогрессивная классика». Группа DAGAMBA смешала классическую музыку и рок-н-ролл. Неоднократные номинанты премии «Золотой микрофон», DAGAMBA участвовала в конкурсе Евровидение 2012, а также выступала на крупнейшем итальянском фестивале Artisti in Piazza.

В галерее «Цех» в дни фестиваля откроется выставка фотографа Анны Данилочкиной «Земля особого назначения», на которой будут представлены фотографии Соловецких островов. «У Соловецких островов особое назначение в истории Русской земли. Это чувствует каждый, приезжающий сюда с открытым сердцем. Ни в каком другом месте не кричат безгласные камни. Нигде больше не разговаривает штилевое море, и нигде не поют в безветренный день деревья. Задача путешественника – не заглушить эту немую речь, услышать в этой тишине повесть: страшную, но заманчиво-восхитительную, пугающую, но жизнеутверждающую», - говорится в аннотации к выставке.

Организаторы дадут всем зрителям стать участниками фестиваля. Каждый желающий сможет исполнить любимые мелодии за фортепиано прямо на улице в проекте «Музыка для всех».

Билеты на сайте и в кассе филармонии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На время реставрации здания Поганкиных палат часть музейных фондов перевезут в другие здания
29 марта 2018
На время реставрации здания Поганкиных палат часть музейных фондов перевезут в другие здания
«Ледовое побоище 2018» пройдёт в Гдовском районе с 20 по 22 апреля
26 марта 2018
«Ледовое побоище 2018» пройдёт в Гдовском районе с 20 по 22 апреля
Создатель Пушкинского театрального фестиваля в Пскове получит премию президента
25 марта 2018
Создатель Пушкинского театрального фестиваля в Пскове получит премию президента 2
Фото и видео съемку «Love Story» разыграют на выставке «Свадьба EXPO» Wedding Group
22 марта 2018
Фото и видео съемку «Love Story» разыграют на выставке «Свадьба EXPO» Wedding Group
Начался очередной этап реставрации Собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря
20 марта 2018
Начался очередной этап реставрации Собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря
Клад восточного серебра IX века обнаружился на столе у псковских археологов
19 марта 2018
Клад восточного серебра IX века обнаружился на столе у псковских археологов
Скидочная акция к Всемирному дню театра начнет действовать в Пскове с 18 марта
17 марта 2018
Скидочная акция к Всемирному дню театра начнет действовать в Пскове с 18 марта 1
В администрации Великолукского района открыта выставка архивных документов «Общая история: Крым и Псковская губерния»
16 марта 2018
В администрации Великолукского района открыта выставка архивных документов «Общая история: Крым и Псковская губерния»

Идет загрузка...