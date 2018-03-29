20-22 апреля в Пскове пройдёт 44-й Фестиваль русской музыки

16:19, 29 марта 2018, ПАИ

С 20 по 22 апреля в Пскове состоится 44-й Фестивале русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Более 40 лет назад идея проведения фестиваля получила поддержку многих культурных деятелей страны и Псковской области. Особое влияние на формирование духа фестиваля оказали народные артисты СССР Ирина Архипова и Евгений Нестеренко. С момента создания и по наши дни на фестивале прозвучало более тысячи музыкальных произведений великих русских композиторов. 44 фестиваль продолжает развивать многолетние традиции и привносит нотку современности», - отметили в пресс-службе.

Откроет фестиваль сюита С. С. Прокофьева – старинная история любви Ромео и Джульетты. Тему борьбы с судьбой продолжит четвертая симфония П. И. Чайковского - первое драматическое произведение в русской симфонии. Концерт под управлением дирижера Николая Хондзинского исполнит симфонический оркестр Псковской областной филармонии.

Сказочный колорит второго дня фестиваля создаст оркестр Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова под управлением Алексея Васильева. Одна из наиболее ярких «восточных» партитур Н. А. Римского-Корсакова, «Шехеразада», погрузит зрителя в атмосферу звучания восточной музыки. Во втором отделении прозвучит сюита М. П. Мусоргского «Картинки с выставки».

Завершит фестиваль концерт латвийской группы DAGAMBA «Прогрессивная классика». Группа DAGAMBA смешала классическую музыку и рок-н-ролл. Неоднократные номинанты премии «Золотой микрофон», DAGAMBA участвовала в конкурсе Евровидение 2012, а также выступала на крупнейшем итальянском фестивале Artisti in Piazza.

В галерее «Цех» в дни фестиваля откроется выставка фотографа Анны Данилочкиной «Земля особого назначения», на которой будут представлены фотографии Соловецких островов. «У Соловецких островов особое назначение в истории Русской земли. Это чувствует каждый, приезжающий сюда с открытым сердцем. Ни в каком другом месте не кричат безгласные камни. Нигде больше не разговаривает штилевое море, и нигде не поют в безветренный день деревья. Задача путешественника – не заглушить эту немую речь, услышать в этой тишине повесть: страшную, но заманчиво-восхитительную, пугающую, но жизнеутверждающую», - говорится в аннотации к выставке.

Организаторы дадут всем зрителям стать участниками фестиваля. Каждый желающий сможет исполнить любимые мелодии за фортепиано прямо на улице в проекте «Музыка для всех».

Билеты на сайте и в кассе филармонии.