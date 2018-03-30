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Общество

Михаил Мартынов об инциденте с ненадлежащей доставкой пациента Скорой помощью: Это был нетрезвый гражданин

«Это был не пациент, а гражданин в состоянии алкогольного опьянения. Но человек лежит и это попадает в разряд вызовов, Скорая среагировала», - заявил главврач Псковской станции скорой медицинской помощи Михаил Мартынов, комментируя инцидент с ненадлежащей транспортировкой пациента врачами Скорой помощи в Пскове, сегодня, 29 марта, на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда».

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Михаила Мартынова, в медицинской помощи гражданин не нуждался, но «по социальным показаниям» он был доставлен в больницу. Он также подчеркнул, что в прошлом году подобную помощь получили 1400 нетрезвых псковичей.

Заместитель председателя регионального Госкомитета по здравоохранению и фармации Надежда Рагозина назвала авторов ролика «недобросовестными людьми». По ее словам, когда мужчине было предложено проследовать в машину Скорой, он отказался и предложил налить ему спиртное.

«Сочувствие к этому гражданину я бы на десять поделила», - добавила Надежда Рагозина.

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