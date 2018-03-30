Мошенник попытался получить у 77-летней великолучанки деньги на решение проблем с законом ее сына

11:40, 29 марта 2018, ПАИ

В Великих Луках мошенник пытался получить деньги с местной жительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

27 марта вечером в Великих Луках 77-летней горожанке по телефону позвонил неизвестный гражданин, который заявил, что по вине ее сына пострадал гражданин. И для разрешения ситуации срочно требуются деньги, за которыми должен был приехать курьер. Великолучанка решила сначала позвонить сыну и выяснить все обстоятельства случившегося. Оказалось, что с сыном все в порядке. И ни в какие переделки он не попадал. Женщина сообщила о произошедшем в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Установлено, что номер телефона, которым пользовались незнакомцы, зарегистрирован в Новосибирской области.