Рост числа вызовов Скорой помощи произошел в конце половине марта в Пскове

12:12, 29 марта 2018, ПАИ

Во второй половине марта 2018 года произошел подъем вызовов Скорой помощи в Пскове, заявил главврач ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи» Михаил Мартынов на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сегодня, 29 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в летнее время нагрузка на бригаду в сутки составляет 15 вызовов, в январе - 16, в феврале - 17,5, а в марте - 20. Михаил Мартынов также напомнил, что когда люди жалуются, что Скорая помощь выезжает несвоевременно, они должны знать, что у нее стоит приоритет на экстренные случаи, а остальные встают в очередь. «Когда Скорая помощь приезжает «на температуру» с большой задержкой, это не значит, что они чай пьют, они мотаются по вызовам», - уточнил главврач.

Кроме того, Михаил Мартынов сообщил, что основная доля по вызовам Скорой помощи — ОРВИ (90%), также бригады часто выезжают на вызовы пациентов с повышенным давлением.

В свою очередь главный внештатный специалист по Скорой медицинской помощи в Псковской области Игорь Азаров напомнил, что 20-минутная доступность Скорой помощи касается экстренных вызовов. «Мы оказываем экстренную помощь - мы заточены под это, это наша работа», - подчеркнул Игорь Азаров.

Заместитель председателя регионального Госкомитета по здравоохранению и фармации Надежда Рагозина сообщила, что Скорая оказывает экстренную и неотложную помощь. «Экстренная - риск смерти, опасность для жизни, на такого рода вызовы бригады должны приезжать в течение 20 минут», - напомнила она. Надежда Рагозина также отметила, что в приказе по Скорой медицинской помощи написано, что вызовы в неотложном виде обслуживаются в порядке очереди. «После того, как обслужены все аварии и инфаркты, поедут на температуру. Пациентам это может и неприятно осознавать. Но это справедливо, на это не надо обижаться», - подчеркнула зампредседателя госкомитета.