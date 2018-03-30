Лидер псковского «Яблока» предложил пересмотреть региональную систему подвоза школьников

11:28, 29 марта 2018, ПАИ

Лидер псковского «Яблока», депутат заксобрания Лев Шлосберг предложил пересмотреть региональную систему школьных автобусных перевозок на 19-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 29 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В рамках традиционной «десятиминутки» перед началом рассмотрения повестки дня «яблочник» выступил с докладом «Псковский школьный автобус. Между школьником и автобусным предприятием: можно ли найти баланс интересов». В нем он отметил, что общая протяженность маршрутов бесплатной перевозки школьников в области составляет 13480 километров. Согласно СанПин 2.4.2.2821 регион относится ко 2-й климатической зоне, где ученик начальных классов должен идти до школы пешком не более 2 километров, средних и старших классов - не более 4 километров. Время в пути в одну сторону не должно превышать 30 минут. Подвоз должен осуществляться спецтранспортом для перевозки детей. Маршрут до остановки - на селе не более 500 метров, в городе - не более 1 километра.

Он добавил, что в Псковской области действует 251 образовательная организация, из них 148 - в сельской местности. 7764 ребёнка ежедневно ездят на школьных автобусах. Из них около 4500 обучаются в городских школах. Всего для перевозки школьников задействовано 365 единиц транспорта. При этом 351 единица транспорта используется одновременно и для подвоза школьников, и для обычного маршрутного сообщения. 124 транспортные единицы приобретены с 2014 по 2018 целевым способом для подвоза школьников. По информации лидера «Яблока», 320 из 342 маршрутов проложены с нарушением законодательства - время в пути больше нормы.

В течение последних 4 лет из бюджета области на организацию перевозок потрачено почти 470 млн рублей, в 2017 году - 303 млн рублей, в 2018 году запланировано 271,7 млн рублей, добавил Лев Шлосберг.

Он предположил, что с помощью специально приобретенных для бесплатной перевозки обучающихся автобусов «решаются задачи поддержания деятельности государственных автотранспортных предприятий области» и добавил, что необходимо «привести в соответствие с требованиями законодательства РФ сложившуюся в 2010 году систему перевозки школьников».