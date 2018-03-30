Более 50 тысяч псковичей привились от гриппа в этом году

11:42, 29 марта 2018, ПАИ

В Пскове более 50 тысяч местных жителей сделали прививку от гриппа и пневмонии. Об этом сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сегодня, 29 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Галины Неваленной, в городе нет катастрофического количества заболевших пневмонией, но есть подъем заболеваемости. Она также отметила, что для эффективной профилактики пневмонии вакцинацию должны пройти около 60% населения. «Призываю на будущий сезон относиться ответственно к своему здоровью. Сейчас тот период, когда идет подъем ОРЗ», - добавила она.

Галина Неваленная также рассказала о дефиците кадров в поликлинике. По ее словам, в периоды, когда происходит рост заболеваемости ОРЗ, некому проводить приемы граждан по другим проблемам.