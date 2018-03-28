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240 часов обязательных работ получила жительница Пустошки, которая «изобрела» водку

Жительница Пустошки признана виновной в хранении в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В суде установлено, что в ноябре 2017 года на рынке в Пустошке женщина купила пять литров спирта. Приобретенный спирт она принесла домой, где развела его с водой, приготовив, таким образом, жидкость к реализации. Полученную спиртосодержащую жидкость женщина продавала неустановленным лицам. Оставшуюся часть спиртосодержащей жидкости в объеме около 800 мл она хранила у себя дома для последующей продажи.

Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов. 

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