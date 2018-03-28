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Фальшивую тысячерублевую купюру изъяли полицейские в Пскове

В Пскове в одном из финансовых учреждений полиция обнаружила тысячерублевую банкноту с признаками подделки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, фальшивка поступила в выручке из магазина.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

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