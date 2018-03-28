Фальшивую тысячерублевую купюру изъяли полицейские в Пскове

12:39, 29 марта 2018, ПАИ

В Пскове в одном из финансовых учреждений полиция обнаружила тысячерублевую банкноту с признаками подделки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, фальшивка поступила в выручке из магазина.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.