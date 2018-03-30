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Общество

Повторно севшие за руль нетрезвыми водители задержаны в Пскове и Дно

В Пскове и Дно полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 28 марта в Пскове у дома по улице Рокоссовского стражи порядка остановили «Опель Вектра», которым управлял 31-летний нетрезвый пскович.

Около 14:00 в Дно по улице Невской на ВАЗ-21083 ехал 35-летний местный житель, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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