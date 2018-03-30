Медики призывают псковичей не становиться источником заражения для окружающих

12:01, 29 марта 2018, ПАИ

«Если вы заболели, пожалуйста, не становитесь источником заражения для окружающих, надевайте маски, этого не надо стесняться», - заявила заведующая терапевтическоого отеделения Псковской городской поликлиники Римма Сарвилова на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сегодня, 29 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, Римма Сарвилова призывает тех, кто заболел, не ходить на работу, чтобы не заразить коллег. «Мы должны всегда иметь при себе средства профилактики и знать, как предохранить себя от инфекции. В случае появления первых симптомов заболевания, надо иметь средства для их подавления», - отметила она.

В свою очередь главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная сообщила, что все препараты для профилактики респираторных заболеваний продаются в аптеке без рецепта. «Накануне подъема заболеваемости их можно приобрести в аптеке», - уточнила она.

Кроме того, Галина Неваленная рассказала, что в поликлинике у врача больше возможностей, чем на дому. Поэтому, по ее мнению, лучше приходить на прием в поликлинику. «Кабинеты неотложной доврачебной помощи работают в 2 смены, до 16:00. Лучше не ждать до вечера, а при появлении первых симптомов сразу обращаться в такой кабинет. Эти кабинеты не перегружены, а люди почему-то сидят дома и ждут врача по 6 часов», - отметила Галина Неваленная.

Помимо этого она подчеркнула, что плюсом оказания помощи в поликлинике является то, что есть возможность перенаправить потоки людей. «Если возникла ситуация, что не попасть к врачу, надо обратиться к дежурному администратуру, чтобы обеспечить сопровождение», - сообщила главврач.

Главный внештатный специалист по Скорой медицинской помощи в Псковской области Игорь Азаров отметил, что необходимо достучаться до людей, чтобы они заботились о своем здоровье. «К сожалению, за последнее время изменился качественный состав Скорой помощи, сейчас тенденция к тому, что Скорая помощь приобретает фельдшерский характер. Она заточена под оказание экстренной помощи. Уменьшилось общее количество бригад, существует кадровый дефицит», - уточнил он.