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Общество

Жанна Малышева: Псковский музей-заповедник заслуживает федерального статуса и финансирования

Псковский музей-заповедник заслуживает федерального статуса и финансирования, заявила председатель Госкомитета по культуре Псковской области Жанна Малышева, отвечая на вопрос депутатов на 19-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 29 марта.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Жанны Малышевой, уникальные коллекции и памятники Псковского музея заслуживают федерального финансирования. «Работа ведётся и ведётся системно, но есть установка в правительстве, что оно в нынешних экономических условия не берёт на себя дополнительную нагрузку. Рассматривались разные варианты, в том числе присоединение к Пушкинскому заповеднику. О нашем желании в федеральном центре знают, переговоры с Минкультом проводились. Мы верим, что придёт время, когда мы передадим наш музей на федеральный уровень», - отметила Жанна Малышева.

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