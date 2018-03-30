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Общество

Региональный финал конкурса юных чтецов «Живая классика-2018» пройдет 5 апреля в Пскове

5 апреля в 10:30 в Пскове в библиотеке «Родник» имени Золотцева (Труда, дом 20) пройдет региональный финал конкурса юных чтецов «Живая классика-2018». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В финале сразятся 24 школьника за право представлять Псковскую область на финале конкурса «Живая классика-2018» в мае. Победители получат возможность посетить лагерь «Артек».

Оценивать выступления ребят в этом году будут: заведующая библиотекой «Родник» имени С. А. Золотцева МАУК «ЦБС» Пскова Ирина Лушкина, педагог Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Раиса Шалухина, радиоведущая «Радио России-Псков» Дина Дабришюте, врио главного редактора газеты «Псковская правда» Юлия Шарипова и главный редактор телеканала «Первый Псковский» Мария Пономарева.

Участники конкурса – ребята 10 – 17 лет. По условиям конкурса, нужно выбрать отрывок из произведения, которое не входит в школьную программу. В помощь школьникам в официальной группе конкурса регулярно публиковались списки книг, которые можно выбрать для участия. Кроме того, в ноябре прошлого года в библиотеках по всей России прошла «Неделя Живой классики» – ребята познакомились с лучшими подростковыми книгами из фондов библиотек и смогли унести понравившиеся издания домой.

«Цель конкурса – создать детское читательское сообщество. Это глобальная цель, к которой мы идем маленькими шажками, создавая детские литературные лагеря, организовывая встречи выпускников конкурса, клубы для участников «Живой классики», детскую редакцию и другие активности, которые объединяют детей, – рассказывает президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. – А задача – помочь найти детям интересные книги, заинтересовать, увлечь чтением, расширить читательский кругозор наших участников, познакомить участников и педагогов с современной подростковой литературой, поддержать талантливых детей».

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