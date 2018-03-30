Из-за «просроченных» прививок в Псковскую область не пустили собаку

13:03, 29 марта 2018, ПАИ

В многостороннем грузопассажирском автомобильном пункте пропуска Шумилкино на границе с Эстонией инспектор Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретил ввоз собаки, которая направлялась в Санкт-Петербург.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, основанием для запрета ввоза стало невыполнение ветеринарных требований при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и перемещении между государствами-членами пушных зверей, кроликов, собак и кошек. Так, допустимый срок действия вакцинации против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита, парво- и аденовирусных инфекций, лептоспироза истек за день до отправки.

Инспекторы Управления оформили декларацию о возврате животного.