40 млн рублей заработали псковские музеи в 2017 году

12:15, 29 марта 2018, ПАИ

В 2017 году на оказании платных услуг и реализации различных проектов музеи Псковской области заработали 40 млн рублей, что на 11% больше показателя предыдущего года. При этом 35 млн рублей составила общая выручка государственных музеев и 5 млн рублей – муниципальных. Такие данные озвучила председатель Государственного комитета области по культуре Жанна Малышева в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания 29 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Жанна Малышева сообщила, что в 2017 году из средств бюджетов всех уровней музеи региона получили 107 млн рублей, что на 22% больше, чем в 2016 году. Из этой суммы 91 млн рублей пошёл на государственные учреждения, 17 млн рублей – на муниципальные.

Председатель комитета по культуре отметила, что музеи финансируются через дотацию на выравнивание бюджетов, и в общей структуре этих средств сложно выделить конкретную сумму. В целом на сферу культуры в 2018 году 571 млн рублей. «Конечно, серьёзная сумма тут идёт на достижение показателя по уровню заработной платы», - отметила Жанна Малышева.

Что касается «майских указов», то, по словам докладчицы, заработная плата в государственных музеях области достигла уровня в 108,5% от планового показателя, по муниципальным учреждениям - чуть более 100%.