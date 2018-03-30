Областной комитет по культуре обеспокоен судьбой крепости в Порхове

12:21, 29 марта 2018, ПАИ

«Мы обеспокоены судьбой крепости в Порхове», – сообщила председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева в рамках парламентского часа на 19-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 29 марта, отвечая на вопрос о реставрации крепости к 800-летию со дня рождения Александра Невского в 2021 году.

«Все необходимые заявки подаются ежегодно на финансирование», – отметила она. И добавила, что это направление находится на контроле у президента России Владимира Путина и «есть особое распоряжение по объекту».

По ее словам, Порхов также посетят школьники из других регионов в рамках туристического маршрута «Александр Невский». «Мы вкладываем в Порхов серьёзные деньги и подтягиваем туда инфраструктуру», - добавила она.