Жанна Малышева: Псковская область активно готовится к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского

12:45, 29 марта 2018, ПАИ

Псковская область активно готовится к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, которое состоится в 2021 году. Об этом заявила председатель Госкомитета региона по культуре Жанна Малышева на сессии Псковского областного Собрания 29 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Вопрос о том, какая работа ведётся в рамках подготовки к празднованию, задал депутат Анатолий Копосов. Жанна Малышева рассказала ему, что празднование этого события пройдет согласно указу президента РФ. Создан федеральный оргкомитет, куда вошли первые лица государства, работает внутренний оргкомитет, месяц назад состоялось заседание рабочей группы в Минкульте. Также в регионе создан и утвержден план подготовки мероприятий, куда вошли реставрационные, издательские проекты, событийные мероприятия, в том числе Александро-Невские чтения, реконструкторские мероприятия.

Кроме того, по словам Жанны Малышевой, при формировании бюджета государства ставился вопрос об открытии федерального музея в деревне Самолва Гдовского района. «На сегодняшний момент эта ситуация заморожена», - сказала председатель Госкомитета и пояснила, что пока что из федерального бюджета не выделяются деньги на строительство новых музеев, регион пока тоже не может построить федеральное учреждение. «Но мы верим, что ситуация будет меняться», - добавила она. Жанна Малышева отметила, что проведена большая работа по сохранению данной территории, разработана концепция музея, проведены проектно-изыскательские работы. «Мы готовы стартовать, вопрос в деньгах», - заявила она.

Также спикер напомнила, что в эти дни в Пскове проходит Всероссийская конференция по развитию паломничества и религиозного туризма с участием замминистра культуры Аллы Маниловой. 28 марта состоялась встреча замминистра и врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в результате которой достигнута договорённость о включении региона в национальную программу детского и юношеского туризма. Жанна Малышева уточнила, что в рамках этой программы в 2019 году дети из других регионов России смогут приехать в Псковскую область по «Маршруту Александра Невского», а уже в этом году планируется принять порядка 2 тысяч школьников.