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Происшествия

Шесть лет тюрьмы получил 53-летний острович за убийство племянника

Островской городской суд признал виновным 53-летнего местного жителя в убийстве своего племянника (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Островской межрайонной прокуратуры.

В суде установлено, что вечером 7 мая 2017 мужчина, распивая в жилом доме спиртные напитки со своим племянником, испытывая к нему  личную неприязнь, подошел к сидящему на диване родственнику и ударил его ножом в область грудной клетки. От полученной раны мужчина скончался на месте до приезда Скорой медицинской помощи.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Приговор суда вступил в законную силу.

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