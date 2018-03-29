На 125 тысяч человек в год выросла посещаемость музеев Псковской области

12:26, 29 марта 2018, ПАИ

С 2015 по 2017 год посещаемость музеев Псковской области выросла на 129 тысяч человек. В прошлом году в музеях региона побывали почти 800 тысяч экскурсантов. «Это очень хороший показатель. Это результат!» - заявила председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева на парламентском часе на сессии Псковского областного Собрания 29 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Жанны Малышевой, на прирост посетителей, в том числе, влияют и новые формы – интерактивные экскурсии, виртуальные выставки, квесты, мастер-классы. Также на прирост туристов повлияло участие региона в федеральных программах, таких как «Серебряное кольцо России», «Русские усадьбы», «Моя Россия», «Императорский маршрут» и другие.

Докладчица подчеркнула, что по всем направлениям деятельности псковским музейщикам удалось достичь показателей, прописанных в указах президента, а по посещаемости даже перевыполнить. При плане в 0,8 посещений музеев в год на каждого жителя региона в Псковской области эта цифра составила 1,2.