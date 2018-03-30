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Общество

На время реставрации здания Поганкиных палат часть музейных фондов перевезут в другие здания

На время реставрации здания Поганкиных палат часть музейных фондов перевезут в другие здания, сообщила председатель Госкомитета по культуре Псковской области Жанна Малышева, отвечая на вопрос депутатов на сессии Псковского областного Собрания 29 марта. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Жанны Малышевой, для этого разработан и утверждён план перемещения экспонатов с исполнением всех требований. План разрабатывался с учетом пожеланий коллектива музея.

«Конечно, каждый заинтересован, чтобы его направление и выставка остались в рабочем состоянии, но невозможно реализовать крупномасштабный реставрационный проект, не ущемив никого. Надо потесниться. Часть выставочных площадей останутся рабочими, музей не закроется, но какое-то время будет работать в сжатом виде», - уточнила Жанна Малышева.

Она также добавила, что после реставрационных работ в Псковском музее откроется «Музей фрески», «Музей археологии», музей, посвящённый реставрации и реставраторам. 

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