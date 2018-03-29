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Культура

Жанна Малышева рассчитывает на скорейшее открытие музея-усадьбы Софьи Ковалевской

Председатель Государственного комитета Псковской области Жанна Малышева рассчитывает, что в ближайшее время удастся открыть после реконструкции музей-усадьбу Софьи Ковалевской в Великолукском районе. Об этом она заявила, выступая с докладом о состоянии и государственной поддержке государственных, муниципальных и частных музеев региона, в рамках парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания 29 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы, конечно, существуем в бюджетных рамках, но сегодня рассчитываем завершить все работы  и открыть эту уникальную, единственную в мире родовую усадьбу Совьи Ковалевской», - сказала Жанна Малышева.

По её словам, для реставрации усадьбы были привлечены более 80 млн рублей, в том числе 25 млн – из федерального бюджета, которые пошли на завершение реставрационных мероприятий. Почти 30 млн рублей удалось получить от Всемирного банка реконструкции и развития. Эти деньги направлены на обеспечение музейной безопасности, приобретение  мультимедийного и современного выставочного оборудования.

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