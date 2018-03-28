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За нарушения правил административного надзора острович предстанет перед судом

Заместитель Островского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который дважды уклонился от административного надзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что мужчина, освободившийся из мест лишения свободы в июле 2017 года, с целью уклонения от административного надзора, в установленный срок не прибыл по месту жительства в Остров. Лишь спустя более месяца прибыл в ОМВД России по Островскому району и был поставлен на учет.

Впоследствии, мужчина, являясь поднадзорным лицом, без уважительных причин в сентябре 2017 года самовольно оставил место своего жительства, не поставив в известность о своем месте нахождения сотрудников полиции, вплоть до февраля 2018 года незаконно проживал по различным районам Псковской области и городам Карелии.

Уголовное дело направлено в Островский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 314.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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