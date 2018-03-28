На 12,8% сократилось число преступлений в Псковской области в 2017 году

13:12, 29 марта 2018, ПАИ

В 2017 году на территории Псковской области зарегистрированы 8 тыс. 280 преступлений, что на 12,8% меньше 2016 года. Число зарегистрированных преступных деяний сократилось на 1 тыс. 218 фактов. Такие данные содержатся в докладе начальника УМВД России по региону Юрия Инстранкина, который на сессии Псковского областного Собрания 29 марта отчитался о работе органов внутренних дел в 2017 году, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Снижение преступности наблюдается на территории всех муниципальных образований, за исключением Гдовского, Дедовичского, Псковского и Пушкиногорского районов. В среднем в области ежемесячно регистрировалось около 690 преступлений.

76,1% всех зарегистрированных преступлений выявили органы внутренних дел (6299), причем 3,8% из них – на стадии приготовления и покушения (237). Увеличилось количество преступлений, по которым подозреваемый установлен в течение 24 часов с момента совершения преступления.

Среди всех преступлений 10,2% составили мошенничества, 2,4% грабежи, разбои, 2,2% убийства, изнасилования, 36,6% кражи.

Доля тяжких и особо тяжких преступлений возросла на 1,7%. Рост тяжких и особо тяжких преступлений отмечен в 9 районах области: городе Великие Луки, Бежаницком, Дедовичском, Локнянском, Островском, Печорском, Палкинском, Псковском и Себежском районах. С начала года от преступных посягательств погибли 158 человек, 224 лицам причинен тяжкий вред здоровью.

Число преступлений небольшой и средней тяжести сократилось на 15,1%. При этом стало меньше умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, причинений средней тяжести и легкого вреда здоровью. Одновременно возросло количество убийств и изнасилований. В структуре имущественных преступлений на 15,8% меньше совершено краж, в том числе из квартир. На 9,4% меньше зарегистрировано квалифицированных краж. Снизилось число хищений транспортных средств на 7,8%, в том числе автомобилей. Число угонов транспортных средств возросло на 8,6%. Сократилось количество разбойных нападений на 25,9% и грабежей на 32,3%.

Меньше совершено мошенничеств – на 24,8%. Рост указанных преступлений произошел в 9 районах области: Гдовском, Дедовичском, Дновском, Красногородском, Новоржевском, Печорском, Плюсском, Пушкиногорском, Усвятском районах.