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Общество

241 сотрудника не хватает в региональном УМВД

241 сотрудника не хватает в УМВД Росси по Псковской области. Такие данные содержатся в докладе начальника УМВД России по региону Юрия Инстранкина, который  на сессии Псковского областного Собрания 29 марта отчитался о работе органов внутренних дел в 2017 году, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

При этом в 2017 году на службу приняты 330 сотрудников, уволены 263 человека. «На высоком уровне остается текучесть кадров, этот показатель увеличился на 1% и составил по УМВД – 7,6%. Сохраняется тенденция увольнения по собственной инициативе сотрудников, не достигших предельного возраста пребывания на службе. По итогам года их количество превысило 75,3% от общего числа сотрудников, уволенных со службы.

По мнению начальника УМВД, наблюдается устойчивая тенденция к сокращению числа сотрудников ведущих служб со стажем работы в подразделении более 5 лет, что свидетельствует об утрате профессионального кадрового ядра.

Юрий Инстранкин в докладе отметил, что без учета сотрудников, принятых из ликвидированных подразделений УФМС и УФСКН России по Псковской области, количество принятых сотрудников в 2017 году в 1,5 раза больше, чем принято в течение 2016 года. Это позволило снизить некомплект с 7,8% в начале года до 7% в конце года

«Приняты меры, направленные на укрепление служебной дисциплины и законности. Достигнуто снижение на 0,6% (с 1146 до 1139) числа сотрудников органов и подразделений внутренних дел области, допустивших нарушения служебной дисциплины», - говорится в отчете.

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