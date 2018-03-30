В жилье нуждаются 148 сотрудников и пенсионеров псковского УМВД

13:48, 29 марта 2018, ПАИ

В жилье нуждаются 148 сотрудников и пенсионеров псковского УМВД. Такие данные содержатся в докладе начальника УМВД России по региону Юрия Инстранкина, который на сессии Псковского областного Собрания 29 марта отчитался о работе органов внутренних дел в 2017 году, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В 2017 году жилищно-бытовая комиссия УМВД распределила девять жилых помещений: одну однокомнатную квартиру, шесть двухкомнатных и две трехкомнатных, также выделены служебные помещения специализированного жилищного фонда УМВД 11 сотрудникам. Приобретено 10 жилых квартир: 7 квартир – для предоставления по договорам социального найма. Эти жилые помещения распределены по договорам социального найма между сотрудниками (пенсионерами), нуждающимися в улучшении жилищных условий. Три квартиры получили статус служебных и заселены сотрудниками.

Для обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда сотрудников органов внутренних дел УМВД в 2017 году выделены бюджетные ассигнования на приобретение служебных жилых помещений в сумме 6 млн рублей, в результате приобретены три двухкомнатные служебные квартиры общей площадью 177 кв. метров на сумму 5,6 млн рублей в Невеле, Острове и Гдове. В результате проведенной работы в декабре 2017 года УМВД выделено 37,5 млн руб. для приобретения жилья. В 2018 году планируется приобретение 1138 кв. метров для сотрудников УМВД по социальному найму.

Актуальной проблемой на сегодняшний день является вещевое обеспечение сотрудников УМВД, которое поставляется централизовано, на приобретение которого в 2017 году УМВД в рамках ГОЗ выделено всего 17% от общей потребности. В результате проведенной работы в 2017 году получено вещевого имущества на 19,6 млн руб. что на 37% больше чем за 2016 год. Наиболее остро стоит вопрос обеспечения зимним форменным обмундированием личного состава, имеющего звание внутренней службы и юстиции. Из 329 сотрудников, зимнее обмундирование имеют – 166, что составляет чуть более 50%. Благодаря проведенной работе с довольствующим органом, сверх плана было поставлено имущества на сумму 1,4 млн руб., что позволило обеспечить сотрудников юстиции 70 комплектами зимних костюмов, которые не выдавались с 2011 года, удалось решить вопрос о поставке 120 комплектов зимних костюмов для внутренней службы.