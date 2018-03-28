Более 1000 боеприпасов и взрывных устройств изъяты в Псковской области в прошлом году

13:20, 29 марта 2018, ПАИ

В 2017 году в Псковской области из незаконного оборота изъяты 33 единицы оружия, 579 единиц боеприпасов и 457 взрывных устройств. Об этом речь идёт в докладе начальника УМВД России по региону Юрия Инстранкина, который на сессии Псковского областного Собрания 29 марта отчитался о работе органов внутренних дел в 2017 году, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Всего за год были выявлены 123 преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств (2016 году - 96). Также зарегистрированы 10 фактов хищения оружия и боеприпасов (Великие Луки, Дновский, Опочецкий, Островский, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский районы).