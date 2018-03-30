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Общество

Более 33 тысяч заявлений о преступлениях поступили в псковскую полицию в 2017 году

В 2017 году в органах внутренних дел Псковской области были рассмотрены 33 тыс. 532 заявления о преступлениях. Такие данные содержатся в докладе начальника УМВД России по региону Юрия Инстранкина, который  на сессии Псковского областного Собрания 29 марта отчитался о работе органов внутренних дел в 2017 году, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В минувшем года на 37,3% уменьшилось количество укрытых преступлений путем вынесения необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела (с 957 до 600), из них 211 преступлений выявлены органами прокуратуры и 389 – другими подразделениями ОВД.

В докладе отмечается, анализ состояния учетно-регистрационной дисциплины в территориальных органах внутренних дел показывает, что в деятельности сотрудников полиции, по-прежнему, имеют место существенные недостатки, связанные, как с нарушением порядка регистрации и учета поступившей информации о преступлениях и происшествиях, так и с законностью ее разрешения.

В отчетном периоде были  выявлены 95 фактов нерегистрации сообщений о происшествиях и административных правонарушениях.

Общая раскрываемость преступлений возросла на 7% и составила 60,4%. Этот показатель вырос  во всех подразделениях территориальных ОМВД, кроме ОМВД России по Островскому району, МО МВД России «Невельский» и ОМВД России по Пыталовскому району.

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